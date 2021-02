Josh Owens nouvel intérieur des Metropolitans 92

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Miralem Halilovic opéré d'une fracture de la mâchoire lundi et sans doute indisponible pour le reste de la saison, les Metropolitans 92 devaient vite trouver un remplaçant afin de pouvoir le qualifier pour les matches retour du Top 16 de l'EuroCup. Ce mardi soir, le club des Hauts-de-Seine annonce la signature de Josh Owens (2,06 m, 32 ans) jusqu'à la fin de la saison 2020-2021.

Joueur référencé du circuit européen, où il évolue depuis 2013, l'ancien coéquipier d'Anthony Brown à Stanford (NCAA) jouait sur le début de saison 2020-2021 chez le Bahçeşehir Koleji. Avec la formation turque, il a notamment affronté la JL Bourg au premier tour de l'EuroCup (7 points et 7 rebonds à l'aller, 15 points à 6/7 aux tirs et 7 rebonds au retour). En 15 matches de BSL, le natif du New Hampshire a tourné à 7,1 points à 60,8% de réussite aux tirs, 5,7 rebonds et 1,4 passe décisive pour 12,2 d'évaluation en 23 minutes.

Auparavant, cet intérieur très athlétique a effectué huit saisons complètes en G-League, Israël (Hapoel Tel-Aviv et Jérusalem), Italie (Trente, Venise et Reggio d'Emilie), Turquie (Pinar Karsiyaka Izmir et Tofas Bursa) - si l'on excepte une pige d'un match à l'AEK Athènes (Grèce) en 2016-2017 - avant cette demi-saison en Turquie avec le Bahçeşehir Koleji et donc les Metropolitans 92 en France.

Avec la volonté de réussir cette première expérience hexagonale au sein d'une équipe bien classée, en Jeep ELITE comme en EuroCup (3 victoires en 3 matches au Top 16).