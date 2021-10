Joueur clé des Metropolitans 92, Vince Hunter se présente en vidéo

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : Gérard Héloïse

Attendu comme l'un des joueurs clés des Metropolitans 92, voire même un candidat au titre de MVP, Vince Hunter a démarré la saison en étant plutôt productif (12 points à 58,1% de réussite aux tirs, 6,4 rebonds, 1,6 passe décisive, 1,4 contre et 2,2 fautes provoquées pour 16,2 d'évaluation en 24 minutes sur 5 matches de Betclic ELITE). Rare combiné de vitesse et de puissance, avec une belle activité et un tir assez fiable, il peut faire mieux encore. Les Mets auront besoin qu'il domine pour enchaîner les succès en EuroCup et dans le championnat de France.

Dans une entrevue vidéo, l'ancien joueur de l'AEK Athènes et de la Virtus Bologne montre son enthousiasme, sans toutefois trop se dévoiler :