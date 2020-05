Julie Barennes fait le bilan de sa saison en Eurocup

LFB

Crédit photo : FIBA

Alors que la saison d'EuroCup est actuellement en suspens (elle pourrait se conclure), l’entraîneur de Basket Landes, Julie Barennes, a été élue co-coach de l’année de la compétition. Comme elle l’explique dans une interview accordée à Sud-Ouest, l’ex-assistante de Cathy Melain ne s’attendait pas à recevoir cette distinction.

« Ça a été une vraie surprise. Je m'y attendais d'autant moins qu'on n'a pas été au bout de notre campagne. Ce n'est pas comme si on avait atteint la finale, même si on a fait un très beau parcours, je le reconnais. »

Mais outre les bons résultats sur l’ensemble de la compétition (une seule défaite en onze rencontres, un quart de finale contre les Flammes Carolo en cours), la Lot-et-Garonnaise retient tout particulièrement un match :

« Si je devais choisir une rencontre, ce serait le match retour et la ''remontada'' contre Cadi La Seu en 16e de finale, après avoir perdu de 14 points à l'aller. C'est le genre de scénario qui fait vibrer, surtout quand ça va dans ton sens. Dans une saison, ce sont toujours des moments très forts à vivre. Je me souviens qu'on sortait d'une période un peu plus dure en championnat, avec des blessées. Cette victoire avait donné du baume au coeur à tout le groupe. »

Une fin de saison prématurée qui vient couper et anéantir tous les efforts entrepris par les Landaises cette année. Pour autant, au moment de faire le bilan, elle compte bien reproduire de bonnes performances l’année prochaine, et le recrutement a été fait dans ce sens avec les arrivées de Kendra Chery et surtout Valériane Vukosavljevic.