Jure Zdovc (Metropolitans 92) : « Mon équipe a du caractère »

Jure Zdovc ne peut qu’être satisfait de son équipe après la cinquième victoire, en sept matchs d’EuroCup. L'entraîneur des Metropolitans 92 est revenu sur cette partie.

« Mes joueurs ont joué une très bonne deuxième mi-temps. Le début de match était bon mais nous avons arrêté de jouer. Et vous pouvez voir à quel point l’équipe d’en face était bonne. Ils ont une très bonne équipe, jeune, avec un coach qui travaille bien. Il partage bien la balle. Quand j’ai vu leurs matchs, j’ai eu peur pour ce match ! Mais on a trouvé de l’énergie avec certains joueurs qui étaient dans un bon jour. On a su faire basculer le match en deuxième période au bon moment et à la fin on a dépensé beaucoup d’énergie. »

Le technicien est également revenu sur le rythme mis par son équipe. Et selon lui, impossible de tenir ce rythme de haute intensité pendant 40 minutes.

« Ça fait longtemps que je coache et nous ne pouvons pas tenir le rythme pendant 40 minutes, surtout quand on joue toujours contre des bonnes équipes. En EuroCup, le niveau des équipes est élevé et c’est difficile de garder le rythme pendant 40 minutes. Mon équipe a du caractère. Sur plusieurs matchs nous sommes revenus alors que nous étions derrière. À chaque fois, on a su faire tourner le match au bon moment. C’était un match crucial pour se qualifier pour le Top 16, donc je suis content de cette victoire. On joue deux compétitions, on a du succès dans les deux et ce n’est pas facile. »