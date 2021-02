Jurij Zdovc : "On a fait beaucoup trop d'erreurs"

Le match aller du Top 16 d'Eurocup entre les Metropolitans et Trente avait déjà été une âpre bataille dans l'antre de Marcel-Cerdan la semaine passée. Si celle-ci était tombée dans l'escarcelle des Boulonnais (92-86) hier la rencontre a tourné en faveur d'une solide équipe italienne (67-57). Jurij Zdovc, le coach francilien, vantait quand même les qualités de combat de son équipe lors de la conférence de presse d'après-match.

C'est en effet le gros point noir de la soirée pour les Metropolitans. Avec 25 ballons perdus pour seulement seize passes décisives, le ratio est très mauvais pour les coéquipiers d'Anthony Brown (5 pertes de balle). Avec 67 points encaissés seulement, Boulogne pouvait espérer bien mieux mais l'attaque n'a pas suivi, bloquée à seulement 57 points. Jurij Zdovc regrettait le jeu offensif des siens.

"On ne pouvait pas exécuter notre attaque. Ils nous ont poussés hors de nos systèmes. Défensivement, on a joué correctement. Mais offensivement, comme je l'ai dit, beaucoup trop de ballons perdus. On n'a pas partagé le ballon comme on l'avait dit à la mi-temps. On n'a pas trouvé l'extra-passe."

Les Mets conservent tout de même la première place du groupe F du Top 16 de l'Eurocup avant de recevoir le Lokomotiv Kuban Krasnodar le 3 mars prochain. En ouverture de ce Top 16, Boulogne avait été cueillir succès retentissant en Russie.

