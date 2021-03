Jurij Zdvoc (Boulogne) : "Nous sommes très égoïstes en attaque".

Mardi soir, les Metropolitans 92 étaient opposés aux Espagnols de Gran Canaria dans le cadre du match aller des quarts de finale de l'EuroCup. Les Boulonnais se sont inclinés sur le score de 84 à 74. L'entraîneur Jurij Zdvoc a identifié deux problèmes dans le jeu de son équipe, le premier étant la défense.

L'autre faille identifiée par le tacticien slovène est beaucoup plus difficile à travailler. Le gros problème pour l'ancien poste 1 de Limoges est l'absence d'un deuxième meneur, puisque Brandon Brown est absent :

"Sans deuxième meneur de jeu, je savais que ce serait très difficile. (...) Nous n'avons pas de deuxième créateur. Nous sommes très égoïstes en attaques, le ballon ne bouge plus. C'est le problème principal. Et quand vous êtes égoïstes, vous perdez la balle et vous n'avez pas un bon espacement pour les transitions défensives. Tout est lié."