Justin Cobbs et le Buducnost Podgorica crucifient l'AS Monaco

EUROCUP

Crédit photo : EuroCup

Gaston-Médecin. Cette salle, l'Américano-monténégrin Justin Cobbs la connaît presque par cœur. Héroïque en Finales de Jeep ÉLITE avec Le Mans en 2018, le meneur californien s'est rappelé le bon vieux temps dans la Principauté. Toujours face à Zvezdan Mitrovic, il a été diaboliquement clutch en inscrivant un shoot en tête de raquette à douze secondes de la fin sur Abdoulaye N'Doye, après avoir remonté la balle tout terrain. Fatal pour la Roca Team. "À la fin, on est un peu chanceux, reconnait Dejan Milojevic, nommé à la tête de l'équipe depuis fin janvier. Et probablement qu'on méritait cette chance. On doit rester concentrés. C'est juste 1-0, rien n'est fait."

À (re)lire sur BeBasket : "Leurs débuts en Martinique, leur union fraternelle : Mathias et Grégory Lessort se racontent"

Pourtant, l'AS Monaco aurait pu s'offrir un voyage bien plus tranquille à Ljubljana (Slovénie) vendredi pour le match retour. Longtemps à la peine aux rebonds défensifs avec 14 prises offensives pour les Monténégrins, la meilleure défense de l'EuroCup (72,4 points de moyenne) a cédé, malgré l'omniprésence de Mathias Lessort à l'intérieur (13 points à 3/7 aux tirs, 7 rebonds et 8 fautes provoquées pour 21 d'évaluation en 24 minutes). Comptant encore six unités d'avance à deux minutes de la fin sur une claquette de l'intérieur martiniquais (74-68, 38'), la Roca Team a peut être trop insisté dans le money time sur Dee Bost (3/12 aux tirs pour 13 points, 6 passes et 3 ballons perdues) alors qu'elle avait les cartes en main pour l'emporter.

Plus d'informations à venir.

Cliquez-ici pour les statistiques de la renconte