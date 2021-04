Kazan privé de Jordan Morgan pour toute la finale contre Monaco

EUROCUP

Arrivée à l'aéroport de Nice sur les coups de 16h30, avec plus de deux heures sur son programme initial, la délégation de l'UNICS Kazan est amputée d'un élément clé à Monaco : Jordan Morgan, l'ex-pivot timoré de Nantes en Pro B (en 2015/16), devenu une force majeure en EuroCup (10,7 points et 6,9 rebonds).

Blessé lors de la belle à Bologne, l'ancien intérieur du Paris-Levallois est sérieusement touché au genou et ne participera pas non plus aux deux matchs éventuels en Russie.

« Je suis très triste de son absence », soupire le GM de l'UNICS Kazan, Claudio Coldebella. « Il va beaucoup nous manquer, surtout face à un joueur aussi impactant que Mathias Lessort. C'est un vrai problème pour nous. »

Un constat alarmiste relativisé par l'entraîneur monégasque, Zvezdan Mitrovic, qui craint particulièrement un autre intérieur de l'UNICS : John Brown, élu dans le second meilleur cinq de la compétition.

« Ils ont la meilleure défense post-up de toute l'EuroCup. Je crois que la Virtus Bologne n'a scoré que quatre points dans la raquette (il rit). L'absence de Morgan n'est pas un si gros handicap que ça pour Kazan, surtout qu'ils ont John Brown, le joueur le plus agressif que j'ai jamais vu dans ma vie. Il est incroyable : il joue sur les postes 4 et 5, il n'est pas très grand mais il est absolument partout. Il est un peu dans le même style que Bryant Dunston à l'Anadolu Efes, le type de joueur qui peut défendre sur des pick and rolls, en post-up, qui prend les rebonds, qui ouvre les espaces pour les extérieurs. Il n'est pas seul, il y a aussi Okaro White par exemple, mais je ne me souviens pas avoir vu un joueur aussi intense que John Brown. Tu ne peux pas le cibler sur un mismatch. C'est un joueur clé pour eux, il est d'une importance capitale tant offensivement que défensivement. »

En revanche, bonne nouvelle pour Kazan : simplement aperçu sur le parquet pendant 5 minutes depuis le début des matchs éliminatoires de l'EuroCup, Nate Wolters a été déclaré bon pour le service.

