Kazan sort la Virtus Bologne et rejoint Monaco en finale de l'EuroCup

EUROCUP

Crédit photo : Giulia Pesino Virtus

La Virtus Bologne était la grande favorite de la saison d'EuroCup 2021-2022. Un statut que l'équipe de Sasha Djordjevic a parfaitement assumé jusqu'en demi-finale de la compétition, avec 18 victoires en 18 matches. Mais en demi-finale contre Kazan, la formation italienne a montré ses limites, notamment défensives. Après avoir eu le plus grand mal à gagner le match aller, s'être inclinés en Russie, l'équipe de Milos Teodosic n'a pas su reprendre le dessus et sort prématurément de la compétition, après une défaite 107 (!) à 100 à domicile lors de la belle. Une élimination précoce qui les empêchera d'accéder à l'EuroLeague la saison prochaine, l'objectif initial du club.

Teodosic et Belinelli en souffrance défensivement

La Virtus Bologne a souffert défensivement ce mercredi soir. Car si Milos Teodosic dispose d'un talent archi-reconnu (encore 25 points à 6/14 aux tirs et 9 passes décisives ce mercredi soir), comme l'autre star de l'équipe Marco Belinelli (24 points à 7/11 en 28 minutes) il se retrouve en réelle difficulté pour tenir les duels en défense. Et face aux arrières de Kazan très vifs balle en main, la Virtus n'avait pas les armes. Dans le troisième quart-temps, les visiteurs ont pris les commandes. Portés par les anciens joueurs de Pro A Nate Wolters (17 points à 6/9, 3 rebonds et 3 passes décisives en 24 minutes), Jamar Smith (24 points à 8/16 et 5 passes décisives en 28 minutes) et John Holland (14 points à 4/8 en 28 minutes), mais aussi l'intérieur très intense et actif John Brown (20 points à 7/11, 8 rebonds et 8 fautes provoquées pour 31 d'évaluation en 33 minutes), ils n'ont jamais craqué malgré des coups de sifflet parfois discutables (15 fautes provoqués dans le dernier quart-temps). Un 3-points très lointain d'Isaiah Canaan juste avant les 24 secondes dans le money time a mis fin au suspense.

Cliquez-ici pour accéer aux statistiques de la rencontre

La finale de l'EuroCup à partir du 27 avril

L'UNICS Kazan rejoint donc Monaco en finale de l'EuroCup et en EuroLeague pour la saison prochaine. La finale débutera le mardi 27 avril à Kazan, qui possède l'avantage du terrain, avec un match retour à Monaco le 30 avril. Malgré les millions d'euros injectés par le mécène Massimo Zanetti, le patron de Segafredo, la Virtus Bologne devra attendre un an de plus pour monter au meilleur niveau européen. Reste à savoir si ce sera avec l'entraîneur Sasha Djordjevic, qui avait été écarté une première fois au coeur de l'hiver, avant d'être réintégré quelques heures plus tard.