Kerem Kanter (ex-Bourg) va jouer en EuroCup aux côtés de Luka Asceric à Wrocław

EUROCUP

Passé par la JL Bourg en début de saison 2018-2019, Kerem Kanter (2,08 m, 26 ans) n'avait pas caché son talent offensif ainsi que ses largesses défensives. L'intérieur turc, frère du joueur NBA Enes Kanter, a depuis joué pour la Dzukija en Lituanie, Badalone en Espagne et Kolossos Rhodes en Grèce. Là-bas, il a brillé statistiquement (17,2 points à 52,8% de réussite aux tirs et 7,5 rebonds en 29 minutes). L'ancien joueur de Green Bay et Xavier (NCAA) va devoir confirmer dans une équipe d'EuroCup puisqu'il vient de s'engager pour la formation polonaise de Śląska Wrocław, engagée à ce niveau. Il y sera le coéquipier d'un autre ancien Burgien, Luka Asceric.