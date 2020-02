Kim Tillie quitte Monaco pour Podgorica

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Peu utilisé par l'AS Monaco, Kim Tillie (2,10 m, 31 ans) a décidé de ne pas aller au bout de son contrat. L'international français rejoint le club monténégrin du Buducnost Podgorica, qui joue en Ligue adriatique.

Après sept saisons à l'étranger (à Murcie, Vitoria, l'Olympiakos et Grande-Canarie), Kim Tillie avait retrouvé le championnat de France et sa Côte d'Azur natale l'été dernier. Mais la production de l'ancien joueur des Utah Utes (NCAA) s'est faite discrète (3,8 points à 39,3% de réussite aux tirs, 3,5 rebonds et 1,3 passe décisive en 16 minutes sur 34 matchs de Jeep ELITE et d'EuroCup) au sein d'un collectif très axé sur les lignes arrières.

A Podgorica, il jouera les premiers rôles de la Ligue adriatique puisque son équipe occupe la première place du classement actuellement avec 14 victoires en 18 matchs. Il sera aussi le coéquipier du champion de France Justin Cobbs, élu MVP du mois de janvier.