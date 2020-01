Klemen Prepelic MVP de la 3e journée du Top 16 de l'EuroCup

EUROCUP

Crédit photo : EuroCup

Après une saison où il est resté au bout du banc du Real Madrid, l'ancien joueur de Limoges et Levallois Klemen Prepelic (1,91 m, 27 ans) a été prêté à Badalone. L'arrière slovène s'y éclate en étant l'un des meilleurs marqueurs de Liga Endesa et d'EuroCup. Mercredi soir, il a cartonné lors de la victoire de son équipe contre les Turcs de Tofas Bursa (88-84). En 34 minutes, il a cumulé 37 points à 10/16 aux tirs (5/9 à 3-points) et 12/12 aux lancers francs, 2 rebonds, 7 passes décisives, 3 balles perdues et 10 fautes provoquées pour 45 d'évaluation ! De quoi être MVP de la 3e journée du Top 16 de l'EuroCup.

Club historique du basketball européen, La Penya compte 2 victoires après 3 journées de Top 16, comme Malaga et Bursa dans le groupe H.