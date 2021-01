L'ancien pivot du CCRB Drew Gordon rejoint le Lokomotiv Kuban

EUROCUP

Alan Williams blessé, le Lokomotiv Kuban Krasnodar, adversaire des Metropolitans 92 au Top 16 de l'EuroCup, vient d'engager un nouveau pivot. Il s'agit de Drew Gordon (2,06 m, 30 ans), pivot du CCRB en 2015-2016.

Depuis, le grand frère d'Aaron Gordon (Orlando Magic, NBA) a joué au Lietuvos Rytas (Lituanie), Zénith Saint-Pétersbourg (Russie), Long Island Nets (G-League), Zielona Góra (Pologne) et à l'Avtodor Saratov (Russie), sur la première partie de saison 2020-2021 (8,7 points à 51,9% de réussite aux tirs et 8,2 rebonds en 22 minutes). Il reste donc en Russie et en VTB League, championnat dans lequel son équipe est bien classée (4e sur 13 avec 8 victoires en 13 matches).

Drew Gordon retrouvera la France le 3 mars à l'occasion de la venue de son équipe à Levallois pour affronter les Metropolitans 92. A l'aller, l'équipe de Jurij Zdvoc s'était imposée 83 à 79.