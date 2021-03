L'AS Monaco bat Nanterre et valide son billet pour les quarts

EUROCUP

Crédit photo : Sébastien Grasset

Comme l'an passé, l'AS Monaco est parvenue à se qualifier en quart de finale de l'EuroCup. L'équipe de Zvezdan Mitrovic a battu Nanterre 98 à 94 ce mardi soir et, avec ce quatrième succès en cinq matches, est désormais assurée de passer un tour supplémentaire.

Limitée à huit joueurs professionnels (avec en plus Rudy Demahis-Ballou, utilisé 5 minute), la Roca Team s'est appuyée sur son trio américain Dee Bost (22 points à 6/13 aux tirs, 5 passes décisives et 6 fautes provoquées pour 21 d'évaluation en 28 minutes) - Marcos Knight (19 points à 6/12, 9 rebonds, 6 passes décisives et 3 fautes provoquées pour 28 d'évaluation en 37 minutes) - Rob Gray (21 points à 6/11 et 5 fautes provoquées pour 22 d'évaluation en 26 minutes) en plus de son pivot Mathias Lessort (12 points à 3/5, 6 rebonds et 9 fautes provoquées pour 24 d'évaluation en 29 minutes). Petit à petit, les joueurs de la Principauté ont fait l'écart.



Marcos Knight a réalisé un grand match contre Nanterre ce mardi (photo : Sébastien Grasset)



Mais leurs lacunes au rebond défensif (15 rebonds offensifs pour l'ASM) ont permis aux Nanterriens - privés de Marcquise Reed (COVID-19) et Nikola Rebic (toujours en Serbie) - de rester dans le match et même de remonter en toute fin de match. Après un panier sur seconde chanche, Alpha Kaba (16 points à 7/11 et 6 rebonds pour 13 d'évaluation en 27 minutes) a ainsi ramené les siens à -6 (87-81) à 2 minutes de la fin. Une minute plus tard, ils étaient à -5 (91-86) après un tir primé de Damien Bouquet (12 points à 4/6, 3 rebonds, 7 passes décisives et 4 fautes provoquées pour 22 d'évaluation en 38 minutes). Mais les locaux ont assuré la victoire sur la ligne des lancers francs et la qualification en quart de finale avec.

De son côté, Nanterre va espérer une défaite de Badalone à Malaga ce mardi soir. Si tel était le cas, alors l'équipe de Pascal Donnadieu rejoindrait Monaco en quart de finale en cas de succès de plus de 5 points contre les Catalans la semaine prochaine.