L'AS Monaco trop courte à Badalone

EUROCUP

Crédit photo : Joventut Badalone David Grau

Dans le choc du groupe E - les deux équipes étaient invaincues avant la rencontre -, Badalone a fait parler son adresse (52% de réussite aux tirs, dont 50% derrière l'arc) et surtout sa taille pour prendre le dessus sur l'AS Monaco lors de la troisième journée du Top 16.

Alors que Monaco avait pris le dessus juste avant la pause grâce à une belle série de tirs extérieurs conclue par un tir primé d'Abdoulaye Ndoye (13 points en 28 minutes), les Catalans ont fait parler la poudre au cours du troisième quart-temps pour reprendre le dessus. Ils ont enchaîné les action réussies, notamment derrière l'arc (10/20, dont 3/3 pour le Macédonien Nenad Dimitrijević auteur de 22 points), pour compter une dizaine de points d'avance. Grâce à son agressivité défensive, la Roca Team a tenté de recoller, en provoquant des balles perdues (17) pour marquer en contre-attaque.

Les Monégasques ont souffert pour trouver des tirs ouverts

Oui mais voilà : l'AS Monaco est très petite cette année et elle a souffert face à la longueur de l'effectif adverse. J.J. O'Brien avait beau débordé ses vis à vis au poste 4, il devait à chaque fois modifier la trajectoire de son tir pour ne pas se faire contrer. Résultat, il a enchaîné les ratés (2/9 à 2-points) à l'image de l'équipe (21/51 à 2-points). De l'autre côté du terrain, Ante Tomic (2,18 m) était facile à trouver sur les short rolls, lui permettant de trouver (3 passes décisives) des shooteurs démarqués ou des slasheurs coupant vers le panier.

Toutefois, grâce à la combativité de Marcus Knight (17 points à 5/14 aux tirs, 6 rebonds et 9 fautes provoquées pour 18 d'évaluation en 38 minutes), l'équipe de Zvezdan Mitrovic n'a jamais lâché et a finalement échoué à -7 (79-72). Un écart logique au vue de la physionomie de la rencontre mais qui pourra être effacé lors du match retour, à la salle Gaston Médecin, afin de reprendre le point-average et la première place.