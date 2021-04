L'EuroCup (C2), un trophée difficile à obtenir pour les clubs du championnat de France

EUROCUP

Crédit photo : EuroCup

Alors que l'AS Monaco n'est plus qu'à une victoire de remporter l'EuroCup, qui est considérée comme la C2 - même si l'écart avec la Ligue des Champions (BCL) se resserre -, l'histoire des clubs du championnat de France dans cette compétition ne plaide pas en sa faveur. Depuis sa création sous le nom de Coupe Saporta, seul le Limoges CSP a pu remporter ce prestigieux trophée. Cela remonte à 1988 lorsqu'elle s'appelait encore la "Coupe des Coupes" (son nom jusqu'à 1991, car elle concernait les vainqueurs des Coupes nationales). Le Cercle Saint-Pierre de Michel Gomez avait alors battu la Joventut Badalone après prolongation (96-89) en finale à Grenoble.

La JA Vichy en précursseur

Si Limoges est la seule à l'avoir remporté, plusieurs clubs du championnat de France ont cependant réussi à se hisser jusqu'en finale. Le tout premier à avoir atteint ce stade, c'est la JA Vichy, en 1970 qui avait échoué contre le Partenope Naples lors d'une finale aller-retour (victoire 64-60 à l'aller à domicile, défaite 87-65 au retour). Au tour précédent, l'équipe du légendaire Rudy Bennett avait sorti l'AEK Athènes devant 80 000 spectateurs dans l'ancien stade olympique, pour un match à ciel ouvert. Ensuite, en 1976, ce fut au tour de l'ASPO Tours de perdre en finale, cette fois contre l'Olimpia Milan (83-88), lors d'un match sec à... Turin. Avant que Limoges ne la gagne en 1988, c'était l'ASVEL qui s'était retrouvée en finale à Palma de Majorque, en 1983, contre un autre club italien, le VL Pesaro (défaite 111-99). Après 1988, il a fallu attendre 2001 pour revoir un club français à ce stade de la compétition. La C2 se nommait alors la Coupe Saporta, l'Elan Chalon a essayé de réitérer l'exploit des Limougeauds, sans succès contre le Maroussi Athènes sur un match sec à Varsovie (défaite 74-72). A l'occasion des 20 ans de ce parcours, le club bourguignon a réalisé un documentaire revenant sur son beau parcours.

Devenu l'ULEB Cup en 2002 après sa fusion avec la Coupe Korac puis l'EuroCup en 2009, il a fallu attendre 2016 pour qu'un club français se hisse jusqu'en finale. C'était cette fois le tour de la SIG Strasbourg. Contre Galatasaray, la SIG a réussi à gagner le match aller de 4 points (66-62) mais a perdu le match retour de 11 points (67-78).

L'AS Monaco, qui a perdu en finale de la BCL en 2018 après prolongation contre l'AEK Athènes, n'a donc jamais été aussi prêt de remporter son premier grand titre, puisque le club de la principauté n'a remporté jusqu'ici que la Leaders Cup depuis sa montée en première division. Espérons qu'ils auront plus de réussite que leurs prédécesseurs. Ils peuvent d'ailleurs mettre fin aux débats dès ce vendredi, à partir de 18h. Mais ça ne sera pas chose facile puisque Kazan n'a perdu qu'une seule fois à domicile en EuroCup cette saison et qu'en plus, ils pourront compter sur 5 000 spectateurs pour les encourager.