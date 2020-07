L'EuroCup dévoile ses chapeaux avant le tirage au sort : les clubs français auront fort à faire

EUROCUP

Crédit photo : EuroCup

Le tirage au sort des groupes de l'EuroCup 2020/21 sera effectué ce vendredi 10 juillet et avant-cela six chapeaux ont été annoncés. Les clubs du championnat de France sont relégués dans les cinquième (pour Monaco) et sixième chapeaux (pour les trois autres) ce qui semble curieux étant donné que l'EuroCup annonce avoir utilisé un système de ranking (en prenant les performances en Coupe d'Europe de ces trois dernières saisons) pour ces chapeaux. Monaco a par exemple atteint la finale de la BCL 2018 avant d'atteindre le Top 16 de l'EuroCup en 2019 puis les quarts de finale de cette même compétition en 2020.

Chapeau 1

Promitheas Patras (Grèce)

Malaga (Espagne)

Kazan (Russie)

Lokomotiv Kuban Krasnodar (Russie)

Chapeau 2

Buducnost Podgorica (Monténégro)

Andorre (Espagne)

Grande Canarie (Espagne)

Joventut Badalona (Espagne)

Chapeau 3

Maccabi Rishon LeZion (Israël)

Lietkabelis Panevezys (Lituanie)

Partizan Belgrade (Serbie)

Trente (Italie)

Chapeau 4

Cedevita Olimpija Ljubljana (Slovénie/Croatie)

Virtus Bologne (Italie)

Reyer Venise (Italie)

Brescia (Italie)

Chapeau 5

AS Monaco (France)

Bursaspor (Turquie)

Bahcesehir Koleji Istanbul (Turquie)

Ulm (Allemagne)

Chapeau 6