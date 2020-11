L'EuroCup recule son Top 16 et ses playoffs afin de jouer les nombreux matchs reportés

EUROCUP

Crédit photo : Sébastien Grasset

Les journées s'enchaînent et l'EuroCup accumule les matchs reportés à cause de la COVID-19 et des contraintes sanitaires fixées par les différents gouvernements. Son bureau directeur a décidé ce lundi de reculer les prochaines échéances de la compétition afin de pouvoir jouer les matchs reportés d'ici le Top 16.

C'est ainsi que le Top 16 (6 matchs par équipe), le deuxième tour, se déroulera du 13 janvier au 10 mars 2021, alors qu'il était initialement prévu du 30 décembre 2020 au 3 février 2021. Les matchs du premier tour n'ont joué devront être disputés avant le 5 janvier 2021.

Les quarts de finale sont programmés du 23 au 31 mars (contre le 2 au 10 mars), les demi-finales du 6 au 14 avril (contre le 16 au 24 mars) et la finale du 27 avril au 5 mai (contre le 6 au 14 avril).

Quatre équipes du championnat de France disputent actuellement le premier tour : l'AS Monaco, les Metropolitans 92, Nanterre 92 et la JL Bourg.