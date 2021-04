L'UNICS Kazan a aligné une équipe B contre Krasnodar avant de se rendre à Monaco

EUROCUP

Crédit photo : Jacques Cormarèche

L'équipe de Dimitris Priftis joue bien et les résultats de l'Unics Kazan sur ces dernières semaines sont assez remarquables. Bien placé en VTB League et en finale de l'EuroCup face à Monaco, l'équipe russe réalise une belle saison. Parmi les leaders de l'effecitf, le duo américain composé de l'ancien Limougeaud Jamar Smith, MVP de l'EuroCup, et Isaiah Canaan, ancien joueur NBA, contribue fortement à la réussite de l'équipe. En sortie de banc, le premier a tourné à 17,1 points, 2,6 rebonds, 1,2 interception et 3,5 passes décisives sur la compétition alors que le second a lui cumulé 14,4 points, 2,8 rebonds et 3,1 passes décisives de moyenne cette saison. La défense est aussi bien assurée avec un Jordan Morgan (ex-Nantes, Paris-Levallois) très solide, lui qui est meilleur rebondeur et contreur de l'équipe (10,7 points, 6,9 rebonds, 0,5 contre et 0,8 interception), aux côtés de John Brown, membre du deuxième meilleur cinq de la saison d'EuroCup.

Un mois d'avril parfait en VTB League, avant ce dernier match



En avril, les Russes étaient sur un bilan de trois victoires et aucune défaite en VTB League avant le match de ce dimanche. L'équipe a commencé par un succès de 13 points (87-74) contre Astana, avant d'enchaîner sur une victoire de 18 face à Parma Basket Perm (69-51), huitième de VTB League, avec ses 17 points et 4 rebonds en seulement 24 minutes de Jamar Smith, et dernier succès face à Enisey (84-77). Ce dimanche, Kazan a affronté le Lokomotiv Kuban Krasnodar pour la cinquième fois de la saison. L'UNICS Kazan s'est passée de ses cadres à deux jours du match aller de la finale de l'EuroCup, acceptant ainsi d'abandonner la deuxième place de VTB League à ses adversaires du jour. Mené par Mantas Kalnietis, l'équipe d'Evgeniy Pashutin n'a pas fait qu'une bouchée de l'équipe B de Kazan (77-98, statistiques à lire en cliquant-ici), pour aller chercher la deuxième place du championnat puisque les Krasnodariens reviennent à leur hauteur au classement (18 victoires et 6 défaites) et possèdent le point-average particulier après l'avoir déjà emporté à l'aller (93-81).



Une belle performance en EuroCup

En EuroCup cette saison, Kazan a réalisé un parcours remarquable. Sortie deuxième en première phase du groupe A avec 6 victoires et 4 défaites, Kazan s'est qualifié pour le Top 16. A ce niveau, l'équipe n'a perdu qu'une rencontre, contre Gran Canaria. Finissant premier de ce groupe H, le club s'est qualifié en quart de finale et s'est défait de son adversaire du jour, Krasnodar, en 3 manches. Leur gros coup a été de sortir le favori de la compétition, la Virtus Bologne, en demi-finale. Mais cette série a été éreintant avec un écart maximal de 7 points, sur la balle.

Après son match contre Krasnodar, l'UNICS Kazan s'est dirigée vers la principauté de Monaco afin d'aller chercher une première victoire mardi soir. Une étape afin de gagner pour la deuxième fois de son histoire l'EuroCup, dix ans après son titre de 2011. A l'époque, l'équipe comptait dans ses rangs Marko Popovic (MVP de la finale), Terrell Lyday (ex-ASVEL) ou encore Maciej Lampe, l'actuel pivot du Limoges CSP.