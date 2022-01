La fierté de Laurent Legname : "Vraiment une belle victoire face à une grande équipe"

Mercredi soir, la JL Bourg a signé une belle performance en s'imposant 76-69 contre le Cedevita Olimpija, adversaire de qualité chez qui les Bressans avaient perdu à l'aller en encaissant 91 points. Malgré les talents adverses, l'équipe de Laurent Legname a fait front en défense pour maintenir l'adversaire à un faible total de points marqués, encaissant notamment seulement cinq points dans le deuxième quarr-temps. Et ainsi l'emporter, donnant la fierté de son coach :

"C'est une grande, grande victoire qui récompense le travail des joueurs, a-t-il commenté après le match. Surtout défensivement, et offensivement également. On jouait contre une équipe composée d'internationaux slovènes, de joueurs NBA et même d'EuroLeague. Et il fallait essayer de les laisser à 70 points ou moins. On sait que c'est une équipe très offensive, qui a une équipe très rapide, des shooteurs sur la transition... Après ils ont aussi deux points d'ancrage, Edo Muric et (Zach) Auguste, il fallait contrôler ça et leurs shooteurs. Et (Zoran) Dragic qui est capable de se lâcher. Le job collectif qui a été fait par mes joueurs a été très, très bon ce soir. On les a contrôlés - excepté le troisième quart-temps où ils étaient vraiment chauds, on a pris 27 points mais on faisait les efforts, on était là, c'était vraiment des gros tirs. On a su garder ce cap là dans le quatrième quart-temps, trouver des solutions offensives malgré la fatigue, malgré le manque de rotation au niveau de la base arrière. C'est vraiment une belle victoire face à une grande équipe et je suis très, très content pour les joueurs."