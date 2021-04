La JDA Dijon aimerait passer de la BCL à l'EuroCup

Si Laurent Legname s'en va à Bourg-en-Bresse, accompagné de son assistant Frédéric Wiscart-Goetz, la JDA Dijon ne veut pas reculer dans la hiérarchie. Son président Thierry Degorce a déjà avancé ses pions en faisant venir un directeur sportif (Fabien Romeyer), un nouvel entraîneur (Kyle Milling) et attribué un nouveau rôle à Jean-Louis Borg. Interrogé dans Le Bien Public, il se montre ambitieux et annonce même une augmentation de la masse salariale à venir malgré la période de pandémie actuelle.

"Elle va être augmentée de 10 à 15%. On fait encore un pari sur l'avenir, en espérant que le groupe JDA Bourgogne sera un vecteur permettant d'apporter plus de moyens financiers au sportif. Il le faudra pour conserver nos joueurs et repartir avec dix joueurs en Coupe d'Europe."