BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : Pallacanestro Varese

La JL Bourg a officialisé la signature de Jalen Jones (2,03 m, 28 ans) jusqu'à la fin de saison 2021-2022. L'ailier-fort arrive de Varèse en Italie, club dont il s'est libéré en payant lui même la clause de sortie de 20 000 euros.

NOUVELLE SIGNATURE



L’intérieur Jalen Jones rejoint la JL Bourg aujourd'hui et complétera l'effectif au poste 4 ! Jalen vient du club @PallVarese et évoluait dans le championnat italien.



Plus d'infos : https://t.co/1awMaNgBkR

Crédit Photo : Varese pic.twitter.com/XZo4xg9tKW — JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) January 4, 2022

Victime d'une rupture du tendon d'Achille en novembre 2020 lors d'un match contre la Virtus Rome, à peine une semaine après sa signature à Varèse, Jalen Jones va ainsi pouvoir refaire un pas en avant dans sa carrière. Lui qui a déjà connu l'EuroLeague (4,5 points et 1,9 rebond de moyenne en 13 matchs avec Vitoria en 2019), y compris une série de playoffs contre le CSKA Moscou dans un rôle mineur (4 minutes de moyenne), s'apprête à passer de la lanterne rouge de Lega à un pensionnaire d'EuroCup, quand bien même celui-ci est en difficulté depuis le début de saison.

D'autres renforts bienvenus ?

Justement, s'il semble s'être bien remis de sa grave blessure (14,1 points à 56%, 5,5 rebonds et 1 passe décisive en 12 rencontres), l'international américain (deux sélections en 2020, aux côtés d'Eric Mika) sera-t-il en mesure de faire à Bourg-en-Bresse ce qu'il n'a pas su faire en Lombardie : contribuer à des victoires ? Sa présence ne devrait évidemment pas faire de mal, tant le besoin d'un renfort se faisait cruellement ressentir. Capable d'évoluer sur les postes 3 et 4, l'ancien NBAer (32 apparitions avec La Nouvelle Orléans, Dallas et Cleveland entre 2017 et 2019) présente un profil qui devrait convenir à Laurent Legname, lui qui réclamait un ailier-fort depuis de longues semaines. « J'attends toujours un poste 4 », disait-il le 18 décembre après la défaite contre Dijon. Reste à voir si la JL Bourg choisira également de s'orienter vers un pivot, potentiellement en pigiste médical d'Eric Mika, sachant que l'absence d'un vrai point de fixation était parfois patente. Même si les productions à la hausse du duo JaCorey Williams - Alexandre Chassang avant la trêve, certes dans des profils différents, pourraient inciter le club burgien à ne pas bouger dans l'immédiat.