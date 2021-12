La JL Bourg avec seulement deux intérieurs à Ulm

EUROCUP

Crédit photo : Christelle Gouttefarde

Après l'absence longue durée d'Eric Mika, opéré du poignet et indisponible pour une durée estimée entre six semaines et trois mois, la JL Bourg a vu un nouveau coup dur frapper son secteur intérieur. Une minute après l'entre-deux à Roanne vendredi, JaCorey Williams, en forme ascendante depuis qu'il a été replacé au poste 5, est sorti, touché aux adducteurs. Des examens médicaux sont au programme ce mercredi et dans l'attente des résultats, l'ancien joueur du PAOK Salonique n'a pas effectué le déplacement en Allemagne annonce le club.

De fait, si l'on prend aussi en compte le départ du fantômatique Hayden Dalton vers Burgos, Laurent Legname ne disposera que de deux intérieurs de métier ce mardi soir à Ulm en EuroCup : Alexandre Chassang et Pierre Pelos. Les deux Français devront notamment faire face à Cristiano Felicio, l'ex-pivot des Chicago Bulls. Par conséquent, Maxime Courby et Maxime Roos devraient dépanner au poste 4, tandis que l'Espoir Arthur Bouba, dominant avec les U21 (20,8 points à 52%, 11,4 rebonds et 2,1 passes décisives), est convoqué pour la première fois avec les pros.

Pour autant, dans le huis-clos du Bade Wurtemberg, la principale menace ne viendra peut-être pas des postes intérieurs. Elle est même bien connue du championnat de France puisqu'elle est incarnée par Semaj Christon. Meilleur scoreur du Ratiopharm Ulm (18,2 points de moyenne par match), il a notamment défendu les couleurs de Limoges en 2019/20.

La JL Bourg est actuellement sixième de son groupe en EuroCup avec deux victoires pour quatre défaites. Elle pourrait revenir à égalité ce mardi avec Ulm en cas de victoire en Allemagne.