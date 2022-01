La JL Bourg dans une bonne série après sa victoire contre le Cedevita Olimpija

EUROCUP

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Pour la première fois de la saison, la JL Bourg a remporté deux matches de suite en EuroCup. Une semaine après leur victoire sur le buzzer à Venise, les hommes de Laurent Legname se sont imposés 76-69 contre le Cedevita Olimpija Ljubljana pour la 11e journée de la phase de poule, signant ainsi leur quatrième victoire de la saison dans cette compétition.

Sans leur héros des deux dernières parties, C.J. Harris (positif à la COVID-19), les Bressans ont trouvé d'autres ressources. Elles ont d'abord été défensives. Leur deuxième quart-temps (5 points encaissés seulement) leur a permis de prendre de l'avance. Alors qu'ils se sont relâchés à ce niveau et que les Croato-Slovènes sont revenus, les locaux, s'appuyant sur leur base française, n'ont pas craqué. Guidés par Axel Julien (12 points à 4/11 aux tirs et 10 passes décisives pour 24 d'évaluation), ils n'ont pas autorisé Yogi Ferrell (24 points à 8/11), Alen Omic (0 point et 7 rebonds) & co, vainqueurs à l'aller 91 à 79, de réellement recoller.

Avec ce succès, les coéquipiers de Maxime Courby (13 points à 5/8 et 4 rebonds pour 15 d'évaluation en 26 minutes) pointent à la septième place du groupe B avec 4 victoires en 11 matches. Ils voudront enchaîner mercredi prochain chez le dernier de la poule, Patras. Mais avant, ils auront pour but d'équilibrer leur bilan en Betclic ELITE en s'imposant à Dijon samedi soir.

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de la rencontre