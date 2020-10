La JL Bourg de retour à la compétition ce mercredi à Belgrade

EUROCUP

Crédit photo : Jules Roche

Deux semaines après avoir été contrainte d'annuler son déplacement à Venise à cause de l'apparition de premiers cas de COVID-19, la JL Bourg (1 victoire et 1 défaite) va pouvoir reprendre la compétition. L'équipe de Savo Vucevic va cette fois aller à Belgrade en Serbie pour affronter le Partizan Belgrade (2 victoires et 2 défaites) pour la 5e journée de l'EuroCup mercredi à 20h30. Ce sera l'occasion pour Danilo Andjusic d'affronter son club de cœur.

Tenue loin des parquets officiels le 7 octobre dernier, la Jeu risque fort d'être à court de rythme en Serbie. Largement touchés par le coronavirus, certains de ses joueurs n'ont pu reprendre l'entraînement qu'en toute fin de semaine dernière, voire au cours du week-end.