La JL Bourg désignée équipe surprise de la saison par les GM, Victor Wembanyama également honoré

En EuroLeague, comme en EuroCup, le sondage de mi-saison est une institution. Interrogé sur divers sujets à l'issue de la première phase de l'EuroCup, les 24 GM de l'EuroCup ont rendu leur verdict.

Du haut de ses 17 ans (depuis le 4 janvier), Victor Wembanyama a assez peu foulé les parquets européens avec 33 minutes cumulées à son compteur depuis le début de l'exercice. Mais les promesses essaimées par le phénomène nanterrien, auteur notamment d'une belle sortie à Ljubljana (5 points, 6 rebonds et 4 contres pour 12 d'évaluation en 17 minutes), ont soufflé les dirigeants continentaux. Il a ainsi été élu meilleur Espoir de la phase régulière avec 20,8% des suffrages, une courte tête devant Nenad Dimitrijevic (16%), le meneur macédonien de Badalone, pourtant bien plus performant à l'instant T (11,9 points à 54% et 3,9 passes décisives) mais au potentiel moindre (bientôt 23 ans).

Les GM de l'EuroCup ont également souligné les bons résultats de Bourg-en-Bresse (6v-4d). Seule novice qualifiée pour le Top 16 (les autres bizuths, le Bahceshir Istanbul et Bursa, ayant respectivement dû attendre le 18 novembre et le 22 décembre pour décrocher leur premier succès), la Jeunesse Laïque a été désignée équipe la plus surprenante de la phase régulière avec la moitié des voix.

La razzia bolonaise

À la question sur l'identité du meilleur shooteur, l'ancien limougeaud Jamar Smith a également obtenu 50% des votes. Autrement, la Virtus Bologne a logiquement été plébiscitée après son parcours sans faute, obtenu dans le sillage de son maître à jouer, Milos Teodosic.