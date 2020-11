La JL Bourg diminuée face à Bahcesehir ?

EUROCUP

Crédit photo : EuroCup

Ekinox résonnera vide ce soir. Match à huis clos oblige, dû au confinement national, la JL Bourg tentera de gagner pour la troisième fois dans la compétition cette saison, cette fois-ci avec son coach Savo Vucevic, de retour sur le banc.

Touché au mollet en deuxième mi-temps à Belgrade, le MVP de Jeep Elite 2017-2018 Zachery Peacock (en photo) est incertain, nous apprend Le Progrès. Après quelques jours de repos, le poste 4 de 32 ans a signé son retour à l’entraînement seulement samedi dernier. Toujours selon le Progrès, incertitudes également autour de Kadeem Allen et Théo Rey. Le premier souffrait d’une entorse et a repris l’entraînement dimanche, tandis que le second, après une blessure à la main, a renoué avec la balle orange ce lundi.

Même si les Stambouliotes restent sur 5 défaites de suite dans la compétition, Savo Vucevic redoute cette opposition dans ce contexte compliqué :

" On s’attend un match piège car cette équipe turque, dernière du groupe A, reste sur des matchs qu'elle a perdu à pas grand-chose . Ils jouent sans pression, il faut se méfier. On s'attend à un match difficile." alerte-il pour Radio Scoop.

Le JL Bourg tentera de garder sa deuxième place du groupe A, tandis que Bahcesehir essayera de trouver le chemin de la victoire pour la première fois de la saison dans la compétition.