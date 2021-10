La JL Bourg fait venir l'intérieur Hayden Dalton

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : FIBA

Si la JL Bourg a démarré sa saison par deux victoires en deux rencontres, elle a déjà changé deux fois d'intérieur. Tyler Stone est parti il y a dix jours, une semaine avant le début de saison officiel. Pour le remplacer, deux noms ont rapidement été évoqués : celui d'Alexandre Chassang, poste 5-4 qui a finalement bien signé, et celui d'Hayden Dalton. Ce dernier va également s'installer en Bresse a fait savoir son agence sur son compte Instagram.

Fidèle à sa tradition, l'entraîneur Laurent Legname a fait venir un joueur qu'il a croisé en Coupe d'Europe, en l'occurence en Ligue des Champions (BCL) alors que son équipe de la JDA Dijon défiait Nymburk. Si au match aller, les Bourguignons avaient réalisé une démonstration à domicile, au match retour le 6 janvier dernier en République tchèque, ils ont pris une leçon (défaite 94-54) et Harvey Dalton (2,03 m, 35 ans) a signé son seul double-double sur la scène continentale (11 points, 11 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions). Autrement, ce poste 4 shooteur a réalisé une bonne saison en BCL (11,7 points à 48%, 7,2 rebonds et 2,2 passes décisives pour 16,9 d'évaluation) au sein d'une équipe qualifiée pour le Final 8.

À la place de JaCorey Williams ?

Après avoir été la star de l'université du Wyoming, avoir joué aux Bakken Bears au Danemark et donc à Nymburk en République tchèque, le natif de Denver (Colorado) va maintenant tenter de s'imposer dans un championnat physique et athlétique, ainsi qu'en EuroCup. Reste à savoir s'il arrive en plus des quatre intérieurs : les postes 5-4 Eric Mika et Alexandre Chassang et les postes 4-5 Pierre Pelos et JaCorey Williams. Ce dernier, qui semblait pourtant apporter la touche athlétique nécessaire dans le secteur intérieur, est le plus susceptible de s'en aller, surtout depuis l'arrivée de Chassang qui vient empiéter sur son rôle préférentiel de pivot. Titulaire, il n'a joué que 14 minutes ce mercredi à Limoges et a complètement raté son début de championnat (0 point à 0/4, 0,5 rebond et 0,5 passe décisive). Mais un départ n'est en aucun cas une obligation : même avec Dalton, la JL n'aura pas à envoyer un joueur étranger par match en tribune.