La JL Bourg l'emporte à Podgorica pour l'honneur

EUROCUP

Eliminée de la course aux playoffs depuis mardi soir en raison de la victoire de Bursaspor à Ulm, la JL Bourg n'a pas lâché et s'est imposée 75-73 chez le Buducnost Podgorica mercredi soir pour la 17e et avant-dernière journée de la saison régulière. Descendus à -11 (52-41) après 26 minutes de jeu, les Bressans ont inversé la tendance dans la foulée en signant un 19 à 3 pour conclure le troisième quart-temps (55-60). Bien lancés, ils ont poursuivi leur dynamique en début de quatrième quart-temps pour monter jusqu'à +11 (55-66) à 7 minutes et 36 secondes de la fin. Et si l'équipe de Justin Cobbs a recollé puis est repassée devant à 3 minutes de la fin (69-68), les visiteurs ne se sont pas laissés impressionnés et ont répondu dans la foulée par un 3-points de Rasheed Sulaimon. Leur défense, un panier de Pierre Pelos puis le sang froid d'Hugo Benitez sur la ligne des lancers francs leur ont permis de valider la victoire, malgré un déficit important à l'évaluation collective (89 à 76 en faveur des vaincus du jour).

Pas toujours en phase avec son groupe dernièrement, Laurent Legname s'est montré positif au moment de revenir sur la rencontre :

"Nous avons fait un bon match à l'extérieur. Nous savons que c'est vraiment difficile de gagner ici, mais mes joueurs ont fait de gros efforts, avec une bonne attitude. Ils se sont sacrifiés pour l'équipe et nous avons également joué intelligemment, sauf à certains moments. Même si on était -11 en deuxième mi-temps, on est resté concentré sur le jeu, on a trouvé des solutions. C'est une bonne victoire pour nous, c'est peut-être trop tard, mais c'était une bonne victoire pour nous."

C'est la sixième victoire de la saison pour la JL Bourg à qui il reste un match : la réception de la Virtus Bologne mardi prochain.

