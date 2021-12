La JL Bourg logiquement vaincue à Ulm

EUROCUP

Crédit photo : Larry Langer Ulm

En sous-effectif à l'intérieur avec les blessures d'Eric Mika et JaCorey Williams, et le départ d'Hayden Dalton qui a parallèlement livré son premier bon match de la saison sur le parquet du Besiktas, la JL Bourg s'est logiquement inclinée à Ulm (86-96). Pas aidés non plus par les 5 fautes extrêmement rapides de Maxime Roos, l'un des rares pouvant dépanner au poste 4 derrière l'Espoir Arthur Bouba qui a disputé les quatre minutes initiales pour sa première apparition sur la scène professionnelle, les Bressans ont été pilonnés dans la raquette. Jaka Lakovic avait logiquement ciblé ce secteur et a fait en sorte d'abreuver Cristiano Felicio de ballons : l'ancien pivot des Chicago Bulls a terminé avec 20 points à 9/12 et 10 rebonds, soit son meilleur match sur la scène continentale.

Revenus à sept longueurs au cœur du troisième quart-temps (57-50, 26e minute), les coéquipiers de C.J. Harris (24 points à 6/11) ont ensuite complètement explosé, en à peine quatre minutes (74-55, 30e minute). Au grand dam de Laurent Legname, très agacé par l'apathie défensive des siens. « En concédant 96 points, vous n'avez aucune chance de gagner », pestait l'entraîneur burgien au micro d'EuroLeague TV. « Offensivement, ce n'était pas si mal, nous avons connu quelques bons moments mais défensivement, nous n'avons pas été capables de faire un stop. On leur a donné des tirs ouverts et des rebonds offensifs, ils ont pu driver à leur guise. Nous avons manqué d'agressivité, d'intensité, de combat. Si vous ne venez pas avec ces valeurs là à l'extérieur, vous n'avez pas la moindre chance de l'emporter. »

Défaite pour la cinquième fois en sept rencontres, la JL Bourg tentera de conclure son année 2021 par une victoire à l'occasion de la réception du leader de la poule mardi prochain : le Buducnost Podgorica. Avec un pigiste médical dans la raquette pour venir épauler le duo Alexandre Chassang - Pierre Pelos ?

