La JL Bourg loupe un tournant dans la course à la qualification : "Ce sera un combat jusqu'au bout"

EUROCUP

"Ce n'est pas un mauvais match, on a bien joué mais il nous manquait trop de choses en défense" : Laurent Legname est resté lucide après le revers face au Promithéas Patras, ce mercredi. Dans une défaite 84 à 77, le coach bressan parle d'abord la défense de ses joueurs : "On ne peut pas gagner à l'extérieur si on laisse l'adversaire marquer 84 points". Soi le plus haut total de points pour des Grecs qui se sont régalés toute la soirée sur les situations de pick and roll.

Après une victoire de 30 points à l'aller (92-62), Bourg-en-Bresse laisse filer une précieuse rencontre entre leurs doigts. Le coach de la JL Bourg en a profité pour rappeler que l'Eurocup est une compétition difficile : "Le groupe B est très dur. Il n'y a pas d'équipe faible, tout le monde peut battre tout le monde".

Privés de Pierre Pelos (2,05 m, 29 ans) et de C.J Harris (1,91 m, 30 ans), tous deux positifs au Covid, les Bressans se rendaient à Patras avec l'ambition de distancer les coéquipiers de l'ex All-Star Dario Hunt de la course au Top 16. "Ça a été trop difficile sans eux", pour le coach de la JL Bourg. Surtout avec les errances de Jalen Jones (5 points à 2/5 et 6 balles perdues) en lieu et place de l'intérieur gersois par exemple... Et ce malgré les efforts d'un JaCorey Williams référence (25 points à 12/18, 6 rebonds, 4 passes décisives pour 29 d'évaluation.

Si la JL Bourg reste toujours accrochée à une huitième place qualificative, Patras ne revient qu'à une seule longueur, avec un match de moins, tandis que Bursa est 9e, avec deux rencontres de retard. Un gros coup a donc été manqué hier pour mettre hors course le Promitheas... Pour la qualification, Laurent Legname sait que chaque match compte : "Ça sera un combat jusqu'à la dernière journée". Avec un défi difficile la semaine prochaine pour la Jeu : la réception du leader, Gran Canaria.