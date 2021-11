La JL Bourg met fin à sa série de défaite avec une large victoire contre Patras

EUROCUP

Crédit photo : Jacques Cormareche

Face à une équipe de Patras qui avait tenu tête à Valence (-10) et Gran Canaria (-4), la JL Bourg a mis fin à sa série de cinq défaites avec une victoire 92 à 62 pour la troisième journée de l'EuroCup. Vainqueure des quatre quart-temps, les joueurs de Laurent Vila se sont appuyés sur leur collectif (23 passes décisives pour 4 balles perdues). Six joueurs ont marqué 10 points ou plus, dont 22 pour Eric Mika, qui a également pris 11 rebonds pour finir à 32 d'évaluation en 26 minutes.

« Avant le match, je croyais vraiment que nous pouvions changer de momemtum, a réagi Laurent Legname. Et mes joueurs ont vraiment bien joué en suivant notre identité. C'est la chose la plus importante. Combattre avec intensité, agressivité, combat, rebond, défense... Tout ce que j'aime. Ils méritent cette victoire parce qu'ils ont mis 200% sur le terrain et je l'apprécie. »

Grâce à ce premier succès en EuroCup, la JL Bourg reste dans la course aux playoffs. Les Bressans vont vouloir confirmer en Betclic ELITE, face à l'AS Monaco ce dimanche à Ekinox.

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de la rencontre