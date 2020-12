La JL Bourg ne fait qu'une bouchée de Venise

EUROCUP

Crédit photo : EuroCup Alessandro Scarpa

Dans le premier des deux matchs entre la JL Bourg et Venise en 24h, les Bressans n'ont fait qu'une bouchée des Vénitiens en match en retard de la 8e journée de l'EuroCup. Face à une équipe limitée à cinq joueurs professionnels - mais de gros joueurs avec le champion NBA Austin Daye, Jeremy Chappell, Michael Bramos, Isaac Fotu et Julyan Stone - si l'on excepte Gasper Vidmar (4 minutes de temps de jeu), la formation de Savo Vucevic n'a pas fait dans la suffisance et s'est imposée 87 à 59. Après un quart-temps, elle menait déjà 27 à 16. Sans forcer, elle est restée largement devant pour finir à +28.

Le staff a pu faire tourner, Zachery Peacock (13 points à 5/12 aux tirs et 4 rebonds pour 10 d'évaluation) et Danilo Andjusic (21 points à 6/10, 3 rebonds, 4 passes décisives et 6 fautes provoquées pour 27 d'évaluation) ayant eu le plus gros temps de jeu avec 25 minutes chacun.

C'est la quatrième victoire en six matchs d'EuroCup cette saison pour Bourg qui voudra assurer sa qualification ce jeudi avec la deuxième confrontation contre Venise.