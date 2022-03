La JL Bourg officiellement éliminée de l'Eurocup

EUROCUP

Crédit photo : Jacques Cormarèche

La JL Bourg est éliminée, sans jouer, de l'EuroCup, après la victoire de Bursaspor à Ulm sur le score de 72-86. Les Bressans (5 victoires - 11 défaites) ne pourront plus espérer se qualifier pour la suite de la compétition et ne pourront qu'accrocher une 9e place après s'être incliné deux fois face à Ulm, en plus d'avoir un point-average defavorable par rapport à Venise.

Les Burgiens ont encore deux rencontres à jouer, une ce soir face au Buducnost Podgorica et une mardi prochain, face à Bologne à domicile.