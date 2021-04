La JL Bourg opterait pour l'EuroCup, si elle avait de nouveau le choix

Lors de la conférence de presse d'officialisation de la signature de l'entraîneur Laurent Legname, le président de la JL Bourg Julien Desbottes s'est exprimé sur l'avenir du club bressan. Bien classé en Jeep ELITE à la mi-saison, malgré une période difficile (trois défaites de suite), la formation burgienne pourrait retourner en Coupe d'Europe en 2021-2022. En 2020, pour sa première participation à une compétition continentale, la Jeu a fait le choix de disputer l'EuroCup plutôt que la Ligue des Champions (BCL). En effet, une simple place au tour préliminaire de la BCL lui avait été proposée, tour préliminaire qui n'existe pas en EuroCup.

Pour sa découverte de l'EuroCup, la JL Bourg a atteint le Top 16. A l'avenir, elle préférerait continuer à jouer l'EuroCup, plutôt que de rebasculer sur la BCL. Julien Desbottes s'en est expliqué :

"Frédéric (Sarre, le GM), la direction du club et moi, on est d'accord pour à ce stade préférer l'EuroCup à la BCL. Cette année, on a eu une première expérience. On a vu comment ça se passait en terme d'organisation, de compétition... On a le sentiment que ça peut avoir une attractivité pour les joueurs. En particulier les joueurs étrangers. C'est rattaché à l'étranger, ça a son importance. Si jamais on avait le choix, ce serait déjà un luxe qu'on a eu l'année dernière. Ce serait déjà formidable. Si on devait choisir, avant de rechanger nos habitudes et à moins que Laurent (Legname) ait un avis contraire mais je ne crois pas que ça soit le cas... Si on peut faire l'EuroCup, on fera l'EuroCup avec plaisir. On est un club familial avec de l'ambition et du coup il s'agira pour nous de faire un peu mieux encore que cette année, en espérant que notre équipe soit au complet un peu plus longtemps pour que notre équipe puisse réaliser et jouer ce quart de finale avec une salle pleine."