La JL Bourg privée de Pelos et Harris à Patras

EUROCUP

Crédit photo : Jacques Cormarèche

La JL Bourg se rend à Patras en Grèce dans le but de signer sa troisième victoire de suite en EuroCup, ce mercredi. Un résultat qu'il va falloir aller chercher sans deux joueurs, l'arrière C.J. Harris et l'intérieur Pierre Pelos. Le deuxième rejoint l'ancien Béarnais à l'isolement, suite à un test positif à la COVID-19 rapporte Le Progrès. C.J Harris a en effet raté les deux dernières rencontres, contre le Cedevita Olimpija et Dijon.

Patras est dernier du groupe B avec 2 victoires en 10 matches. À l'aller, l'équipe de l'ancien coach du Paris-Levallois Elias Zouros (qui n'était pas encore en poste à ce moment-là) s'était inclinée 92-62 dans la Bresse le 2 novembre dernier.