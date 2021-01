La JL Bourg s'incline chez le Cedevita Olimpija Ljubljana et s'éloigne des quarts

EUROCUP

Crédit photo : Cedevita Olimpija Ljubljana

Après deux défaites, chez le Buducnost Podgorica puis contre la Virtus Bologne, la JL Bourg devait absolument l'emporter sur le parquet du Cedevita Olimpija Ljubljana. Mais les hommes de Savo Vucevic, privés de Zack Wright après 3 minutes de jeu seulement, ont perdu de 3 points.

Pourtant, un coup de chaud leur a permis de prendre 7 points d'avance (28-35) en cours de deuxième quart-temps. Mais derrière ils ont baissé le pied en défense et les locaux sont rentrés aux vestiaires devant (55-51) suite à un 3-points de l'international slovène Jaka Blazic, intenable ce mercredi soir (30 points à 8/13 aux tirs, 7 rebonds, 4 passes décisives et 11 fautes provoquées pour 41 d'évaluation en 34 minutes).

Le natif de Jesenice a attaqué la deuxième période avec un nouveau tir primé (58-51) laissant craindre un nouvel écart. En tentant le tout pour le tout derrière la ligne des 6,75 m (13/33), les Bressans se sont accrochés, à l'image de Maxime Courby (15 points à 5/8, 7 rebonds et 3 passes décisives en 38 minutes). Danilo Andjusic (25 points à 7/15, 3 passes décisives, 3 interceptions, 4 balles perdues et 8 fautes provoquées pour 27 d'évaluation en 33 minutes) a cependant manqué le tir de l'égalisation et Bourg-en-Bresse quitte la très belle capitale slovène avec une troisième défaite en autant de matches au Top 16 de l'EuroCup.



Il sera difficile de retourner la tendance sur la phase retour, même avec l'arrivée d'un nouveau meneur. Mais avec deux rencontres sur trois à la maison, les hommes de Savo Vucevic peuvent espérer sortir la tête haute de leur première saison européenne.