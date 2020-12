La JL Bourg sans Zack Wright à Kazan

EUROCUP

Crédit photo : Jules Roche

Déjà qualifiée pour le Top 16 de l'EuroCup, la JL Bourg va désormais tenter de terminer à la meilleure place possible du groupe A afin d'avoir le meilleur tirage possible. Pour cela, il va falloir créer la sensation avec des victoires à Kazan (5 victoires et 3 défaites) ce mercredi (à 17h heure française) et Badalone (5 victoires et 2 défaites) le 30 décembre, sans oublier la réception du Partizan Belgrade (4 victoires et 3 défaites) mardi prochain.

Mais pour la rencontre de ce mercredi, l'équipe de Savo Vucevic va devoir se passer de Zack Wright. Blessé au pied lors du premier match contre Venise la semaine dernière, et absent pour le match 2, il n'est pas en Russie. Sans lui, le staff a tout de même du monde sur la ligne arrière avec Kadeem Allen, Hugo Benitez, Danilo Andjusic et Théo Rey.