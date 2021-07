La JL Bourg sur les rangs de C.J. Harris

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Auteur d'une très belle saison 2018-2019 à l'Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez, C.J. Harris (1,91 m, 30 ans) a depuis joué en Chine et Turquie en 2019-2020 et surtout très bien réussi en Israël avec l'Hapoel Holon sur la saison écoulée. S'il possède une deuxième année de contrat avec la formation de la banlieue de Tel-Aviv, l'arrière américain est toutefois en contacts avec d'autres clubs, notamment en France, qui sont susceptibles de payer une indemnité de transfert pour le faire venir. La JL Bourg est intéressée selon plusieurs informations en Israël, que nous avons pu confirmer.

En 51 matches de championnat israélien, Balkan League et Ligue des Champions (BCL), le natif de Wiston-Salem (Caroline-du-Nord) a tourné à 15,4 points à 48% de réussite aux tirs (dont 41,8% à 3-points sur 4,9 tentatives par match), 4 passes décisives et 2,4 rebonds en 29 minutes.

Aux côtés des meneurs Axel Julien et Hugo Benitez ainsi que du swingman (arrière-ailier) Rasheed Sulaimon, C.J. Harris pourrait représenter une belle plus value au collectif de Laurent Legname.