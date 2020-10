La JL Bourg touchée par la COVID-19 et forfait contre Venise

EUROCUP

Crédit photo : Christelle Gouttefarde

Un peu plus tôt dans la journée, nous vous parlions du risque de forfait qui inquiète les équipes d'EuroLeague et d'EuroCup. Après Ljubljana la semaine passée, touché par la COVID-19 et déclaré forfait en EuroCup avec match perdu 0-20 faute d'avoir pu aligner suffisamment de joueurs, c'est Bourg-en-Bresse qui est menacé. En effet, la JL annonce ce lundi être touché par le virus, avec "plusieurs cas positifs dans le groupe professionnel".

Les personnes concernées ont été placées en septaine, mais le club se retrouve dans l’impossibilité d'inscrire 8 joueurs sur la feuille de match mercredi, pour le déplacement prévu à Venise en EuroCup. "La JL Bourg ne disputera pas la rencontre", indique sobrement le communiqué du club. Synonyme donc de défaite par forfait (ce qui semble être le cas à en croire le dernier tweet de Zack Wright) ? À moins que Venise ne se retrouve dans le même cas ? À peine commencée (une victoire et une défaite), la première campagne européenne du club prend en tout cas une drôle de tournure.

En ce qui concerne le match de championnat prévu samedi contre Limoges, la JL attend la décision du comité sanitaire de la LNB, qui se tiendra mercredi.