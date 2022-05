La JL Bourg veut participer à l'EuroCup en 2022-2023

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Sur la chaîne Youtube du club, Julien Desbottes, président de la Jeunesse Laïque de Bourg-en-Bresse, a dressé le bilan de la saison 2021-2022. Malgré une saison compliquée et décevante, terminée à la 11e place de Betclic ELITE avec un bilan de 15 victoires et 19 défaites et une élimination de l'EuroCup à l'issue de la phase de poule, le président burgien souhaite de nouveau jouer l'Europe et participer à l'EuroCup pour la saison à venir.

"L'Europe on y travaille. Quand on y a goûté, on a envie d'y retourner. Compte tenu du contexte géopolitique global, des places seront probablement vacantes. Si les formats de l'EuroLeague et EuroCup restent les mêmes, je pense qu'on a des chances sérieuses de participer à cette compétition (l'EuroCup), compte tenu de ce qu'on a montré ces dernières années. Il faudra bien remplir ces sièges vides. On travaille et on fait les efforts nécessaires pour envoyer des signaux qui font la démonstration qu'on a encore notre place l'année prochaine."

En effet, si l'exclusion des clubs russes (CSKA Moscou, Unics Kazan, Zénith St-Pétersbourg et le Lokomotiv Kuban) d'EuroLeague et d'EuroCup persiste l'année prochaine, il faudra les remplacer. Des wild-cards seront donc attribuées plus facilement pour la saison à venir, reste à savoir si la LNB en récupérera une. Alors que l'Elan Béarnais et le Paris Basketball souhaitent eux aussi jouer l'Europe la saison prochaine, les places seront très limitées. Nommé conseiller du président, François Lamy s'occupe notamment ce volet là, lui qui a travaillé en collaboration avec l'EuroLeague ces dernières années, à l'ASVEL puis au Zalgiris Kaunas.

L'intégralité de l'entretien est à retrouver ci-dessous :