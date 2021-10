La Roche Vendée gagne son troisième match d'EuroCup

FÉMININES

Crédit photo : FIBA

Et de trois. La Roche Vendée a remporté son troisième match d'EuroCup ce mardi. Les joueuses d'Emmanuel Body sont allées gagner sur le parquet de la Virtus Bologne (66-78). Après un mauvais départ (1-9), elles ont pris le dessus pour mener le reste de la partie. Elles ont dominé le rebond (52 prises à 35), grâce notamment à Ornella Bankolé (16 points à 4/8 et 10 rebonds pour 20 d'évaluation en 23 minutes) et Tiffany Clarke (16 points à 6/12, 10 rebonds et 4 passes décisives pour 20 d'évaluation en 30 minutes). Ana Suarez a également ajouté 16 points à 6/9, 6 rebonds, 4 passes décisives et 7 balles perdues.

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de la rencontre