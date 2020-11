La victoire et le point-average : la belle opération des Metropolitans 92 contre Malaga

EUROCUP

Crédit photo : Olivier DAlmeida

20-31. Après 12 minutes au tableau d'affichage, la partie était mal négociée pour les Metropolitans 92, à domicile contre Malaga. Mais pourtant, les hommes de Jure Zdovic sont revenus petit à petit. Et s'ils étaient encore derrière à la pause après un panier sur le buzzer d'Axel Bouteille (13 points à 4/7 aux tirs, 3 rebonds et 4 fautes provoquées pour 16 d'évaluation en 22 minutes), ils ont pris le dessus dans le troisième quart-temps pour faire l'écart dans le dernier et même récupérer le point-average particulier après la défaite de 8 points du match aller. C'est Anthony Brown, à 3-points à 3 secondes de la fin, qui a permis aux Franciliens de finir à +10 (90-80).

Plus de 65% de réussite aux tirs pour Boulogne-Levallois

L'ailier américain a été très adroit toute la partie (18 points à 4/5 à 3-points) à l'image de son équipe, auteure d'un excellent 11 sur 18 derrière la ligne des 6,75 m. Au total, l'équipe a réussi 32 de ses 49 tirs tentés, soit une réussite de 65,3% ! Le meneur Brandon Brown a notamment été très propre, avec 12 points à 4/4 aux tirs, 5 rebonds et 7 passes décisives pour 23 d'évaluation. Son équipe a par ailleurs dominé le secteur du rebond (30 prises à 19).

Bref une belle soirée pour les Metropolitans 92 qui passent provisoirement en tête du groupe B avec 4 victoires en matchs. Après 4 succès consécutifs, ils espèrent enchaîner chez le Buducnost Podgorica, qui avait gagné à Levallois début octobre.