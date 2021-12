La Virtus Bologne de Mam Jaiteh sévèrement corrigée par Gran Canaria

EUROCUP

Le duel était attendu, le résultat un peu moins. Un écart de 20 points et les 100 points à la fin de la rencontre en faveur de Gran Canaria. Si la Virtus Bologne n'accusait qu'un petit retard de 6 points avant le dernier quart-temps, les joueurs de Sergio Scariolo se sont effondrés dans les dix dernières minutes. Ils ont perdu la dernière période 29-15. Malgré leur armada de premier ordre (Milos Teodosic à 15 points, Marco Belinelli à 16 points) et des joueurs connus du championnat de France (Mam Jaiteh à 10 points et 7 rebonds ou encore Kyle Weems à 17 points), Bologne n'a pas su tirer parti de leur avantage.

Gran Canaria conforte la deuxième place de groupe B en EuroCup avec cette victoire. Le bilan espagnol est de 6 victoires pour 2 défaites tandis que Bologne, grand favori de la compétition avec le Partizan Belgrade, est à 5 victoires pour 3 défaites. C'était le dernier match d'Eurocup de l'année 2021 pour les deux formations. La compétition reprendra les 11 et 12 janvier 2022.

Pour rappel, Andrew Albicy et Isaïa Cordinier, tous deux blessés, n'ont pas joué pour Gran Canaria et la Bologne.