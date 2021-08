La Virtus Bologne réalise encore un gros coup avec la signature de Nico Mannion

Grand favori pour le titre en EuroCup avec le Partizan Belgrade, la Virtus Bologne vient de signer un nouveau joueur de talent. Il s'agit de l'international italien Nico Mannion (1,90 m, 20 ans). Fils de Pace Mannion, un joueur américain ayant rencontré sa mère lorsqu'il jouait en Italie, avant de devenir une star des lycées aux Etats-Unis. N'ayant pas réussi à s'intégrer en NBA directement après la NCAA, malgré sa sélection en 48e position de la Draft 2020, le natif de Sienne va tenter de gagner de l'expérience en Serie A et en Coupe d'Europe. Coupe d'Europe lors de laquelle il va d'ailleurs affronter la JL Bourg.

Lors des Jeux olympiques de Tokyo, il était l'un des leaders de la sélection italienne (12,5 points et 4,5 passes décisives en 22 minutes de moyenne). Mais s'il a brillé contre l'Australie (21 points à 9/15 aux tirs notamment), il est passé au travers lors du quart de finale contre la France (5 points à 1/10 et 3 passes décisives en 24 minutes).

