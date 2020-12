La Virtus Bologne réalise le hold-up à Monaco

EUROCUP

Crédit photo : Sébastien Grasset

Devant de 19 points (40-21) après 18 minutes de jeu puis encore de 9 à l'entame du dernier quart-temps, Monaco s'est finalement incliné 74-68 à domicile contre la Virtus Bologne pour la 9e journée de l'EuroCup.

L'équipe de Sasha Djordjevic a égalisé à 66 partout à 1 minute et 48 secondes de la fin sur le seul tir à 3-points de Milos Teodosic (12 points à 3/9 aux tirs, 4 passes décisives, 3 rebonds et 6 fautes provoquées pour 14 d'évaluation en 26 minutes), de nouveau à 1 minute et 5 secondes de la fin après un panier de Julian Gamble (15 points à 6/7, 2 rebonds et 5 fautes provoquées pour 15 d'évaluation en 20 minutes) avant que l'ancien Nanterrien et Strasbourgeois Kyle Weems (13 points à 5/11, 3 rebonds, 3 passes décisives et 3 interceptions pour 14 d'évaluation en 25 minutes) ne donne l'avantage aux siens à 24 secondes de la fin (68-70). Derrière, la Roca Team a perdu ses deux derniers ballons et Teodosic comme son compatriote serbe Stefan Markovic ont assuré la victoire transalpine sur la ligne des lancers francs.

La Roca Team pourra s'en vouloir, elle qui semblait maîtriser les débats avant de cumuler les erreurs (rebonds offensifs concédés après lancers francs, 21 balles perdues) et de subir le réveil de Milos Teodosic. Au final, elle termine à 58 d'évaluation collective (contre 85 pour la Virtus) et devra batailler avec Andorre pour aller chercher la troisième place du groupe C.