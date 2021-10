La Virtus Bologne s'en tire contre Ulm avec un excellent Mam' Jaiteh

EUROCUP

Crédit photo : Virtus Bologne

Après sa large victoire à Bursaspor (83-101) la semaine dernière lors de la première journée d'EuroCup, la Virtus Bologne a eu plus de mal à s'imposer face à Ulm ce mercredi soir, à domicile. Menés à la pause (40-44), les hommes de Sergio Scariolo ont réagi au retour des vestiaires en ne laissant les adversaires marquer que 10 points dans le troisième quart-temps. Bien lancés, ils se sont imposés 87-76 face aux Allemands.

Comme Amine Noua pour Andorre, Mouhammadou Jaiteh a fini meilleur marqueur des siens avec 20 points, à 8/10 aux tirs, en plus de ses 4 rebonds et 6 fautes provoquées en 21 minutes. "C'était une victoire très importante pour nous, a commenté le pivot. Nous avons un potentiel élevé et je pense que nous pouvons jouer comme une équipe comme celle-ci." Pas adroite derrière l'arc (3/20), la Virtus Bologne pourra en revanche se féliciter pour ses 29 passes décisives. L'une d'entre elles a fini dans les mains d'Isaia Cordinier, à créditer de seulement 2 points en 16 minutes.