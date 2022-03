Large victoire des Metropolitans contre Hambourg ; "Nous devons continuer sur cette lancée", annonce Lahaou Konaté

EUROCUP

Crédit photo : FIBA

Une victoire pour continuer sur une bonne lancée. Ce mardi, Boulogne-Levallois a disposé d'Hambourg en EuroCup (85-62) et conforte sa place en haut du panier du groupe A. Les Metreopolitans on dominé de la tête et des épaules la première mi-temps pour compte 21 points d'avance (53-32) à la pause. C'est avant tout la défense, pour Lahaou Konaté (1,96 m, 30 ans), qui a permis aux Franciliens de prendre le rythme de l'autre côté du terrain : "Nous avons bien suivi le plan de jeu en défense et nous avons été solidaires (...) C'est important pour la confiance de l'équipe, nous devons continuer sur cette lancée".

VICTOIRE

Match maîtrisé par les @Metropolitans92 qui décrochent un 5ème succès consécutif en #Eurocup et confortent leur place dans le top 4 à quatre rounds de la fin de la saison régulière !

9ème victoire européenne

9ème victoire européenne #GoMets92 #Round14 pic.twitter.com/aqJjxDIC8E — Boulogne-Levallois Metropolitans 92 (@Metropolitans92) March 9, 2022

Les Metropolitans ont dominé tous les secteurs du jeu sur le parquet de Marcel Cerdan : "En attaque, nous avons bien partagé la balle, nous avons réalisé 25 passes décisives". Ce sont 8 passes de plus que pour les Allemands. Les Franciliens ont dominé la bataille au rebond (41-29), ont réalisé plus de contres (7 à 3) et d'interceptions (13 à 12). Mais surtout, la défense oppressante des Mets a limité considérablement la réussite des visiteurs : 25 sur 72 aux tirs (34,7%), dont 7 sur 33 à 3-points (21,2%).

Vincent Collet se satisfait de cette défense collective de ses joueurs : "Nous avons mieux défendu qu'au match aller". Boulogne-Levallois avait alors encaissé 84 points (victoire 94-84), et avait laissé trop de libertés : "particulièrement sur (Caleb) Homesley. Nous l'avons embêté en lui fermant le côté gauche". Au premier match, l'arrière américain avait inscrit 29 points en sortie de banc. Mercredi, en tant que titulaire, il n'a marqué que 8 points.

Le seul point à revoir du match pour le technicien normand, c'est la gestion des pertes de balles : les Mets en ont perdu 22. "Ils étaient bien présents sur les lignes de passes et nous avons commis quelques erreurs". Malgré ça, Vincent Collet a aimé le rythme mis en place par ses joueurs : 4 ont dépassé les 12 unités, personne n'a dépassé les 22 minutes de temps de jeu et le coach a pu mettre sur le parquet des jeunes, comme Assemian Moulare (8 points en 17 minutes jouées).

[MI-TEMPS]

Appliqués dans ce deuxième QT, les Metropolitans 92 ont pris le contrôle du match avant la pause avec 21 points d'avance !

66% aux tirs à deux pts

23 rbds

15 p.d.

7 pts en 6 minutes pour @AssemianMoulare

Live stats : https://t.co/0Qbfgw9ws3#GoMets92 pic.twitter.com/Hf5OLzucs3 — Boulogne-Levallois Metropolitans 92 (@Metropolitans92) March 9, 2022

Forts de ce succès, Boulogne-Levallois est troisième de la poule A de l'EuroCup. Les joueurs de Vincent Collet joueront ce vendredi à domicile Orléans, pour le compte de la 22e journée de Betclic ELITE.