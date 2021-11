Laurent Legname n'a "pas compris" le non match de Bourg

C'est désabusé que Laurent Legname s'est présenté devant la presse mercredi soir après la défaite de la JL Bourg en EuroCup sur le parquet de Gran Canaria (78-49). Les Bressans ont mis 11 minutes 30 pour marquer leur premier panier dans le champ. Après 28 minutes de jeu, il n'avait marqué que 23 points (contre 53 encaissés). La soirée a ainsi été longue pour le staff.

"Je ne parlerai pas longtemps de ce match. Je suis très déçu. J'ai honte de notre production de ce (mercredi) soir. Nous n'avons pas joué comme une équipe. C'est ma responsabilité. Je ne comprends pas pourquoi, je ne comprends pas ce soir, car lors des deux derniers matchs, je pensais que nous étions en bonne voie. Notre esprit, je pense, était là mais ce soir, nous n'avons tout simplement pas joué. Nous avons eu peur, sans énergie, sans rien. Dans cette condition, c'était une longue soirée pour mon équipe et pour moi.

Dès le début de match, nous n'étions pas en rythme. Nous n'avons marqué que 3 lancers francs au premier quart. J'ai appelé mon premier temps-mort après 3 minutes avec 10-0 et je pensais que nous allions réagir, mais nous n'avons pas réagi. Personne n'a donné plus d'énergie ou plus d'agressivité. Nous eu 2-3 situations pour marquer des panier faciles en contre-attaque ou en transition, mais nous avons même raté des lay-ups. Et quand vous manquez des lay-ups et des lancers francs et que vous marquez votre premier panier après 12 minutes... Je pense que c'est la première fois de mon carrière que je vois ça. Je ne comprends pas, vraiment."