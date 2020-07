Le calendrier des clubs français en EuroCup

EUROCUP

Moins de deux heures après le tirage au sort des groupes, le calendrier de la phase de poules est déjà disponible. Avec une première bonne nouvelle pour le sélectionneur Vincent Collet : la compétition marquera une nouvelle fois une pause à la fin du mois de novembre afin de respecter les fenêtres internationales de la FIBA.

Du côté des clubs, un seul aura l'avantage de démarrer à domicile : Nanterre 92, qui recevra les Slovènes de Ljubljana, entraînés par l'ex-parisien Jurica Golemac (2007/08). Boulogne-Levallois démarrera fort avec un déplacement chez l'épouvantail andalou de Malaga tandis que la Roca Team ira retrouver de vieilles connaissances dans une autre Principauté, les Andorrans de Bandja Sy. Enfin, la JL Bourg étrennera ses galons européens chez un autre débutant en EuroCup, le Bahcesehir Istanbul d'Erick Green. Ekinox découvrira les joutes continentales la semaine suivante, le vendredi 7 octobre, face à la Joventut Badalone du champion du monde Pau Ribas, peut-être également rejoint par un autre ancien emblème du voisin barcelonais, Ante Tomic.

Parmi les autres dates à retenir, on notera également le 4 novembre afin d'observer en direct la progression fulgurante d'Axel Bouteille. Outre sa sortie à Mouilleron-le-Captif contre le Monténégro fin février, l'ancien scoreur de Chalon et Limoges reviendra pour la première fois sur un parquet français, du côté de Levallois. On pourra également retenir le 9 décembre afin de retourner voir le maestro Milos Teodosic se produire dans les entrailles du stade Louis-II à Monaco. En espérant que les matchs puissent se dérouler dans des conditions normales...

1e journée (30 septembre) :

Bahcesehir Istanbul - JL Bourg

Unicaja Malaga - Boulogne-Levallois

Andorre - AS Monaco

Nanterre 92 - Cedevita Olimpija Ljubljana

2e journée (7 octobre) :

JL Bourg - Joventut Badalone

Boulogne-Levallois - Buducnost Podgorica

AS Monaco - Lietkabelis Panavezys

Gran Canaria - Nanterre 92

3e journée (14 octobre) :

Venise - JL Bourg

Ratiopharm Ulm - Boulogne-Levallois

AS Monaco - Anvers

Nanterre 92 - Trento

4e journée (21 octobre) :

JL Bourg - UNICS Kazan

Boulogne-Levallois - Maccabi Rishon LeZion

Virtus Bologne - AS Monaco

Promitheas Patras - Nanterre 92

5e journée (28 octobre) :

Partizan Belgrade - JL Bourg

Brescia - Boulogne-Levallois

AS Monaco - Lokomotiv Kuban

Nanterre 92 - Bursaspor

6e journée (4 novembre) :

JL Bourg - Bahcesehir Istanbul

Boulogne-Levallois - Unicaja Malaga

AS Monaco - Andorre

Cedevita Olimpija Ljubljana - Nanterre 92

7e journée (11 novembre) :

Joventut Badalone - JL Bourg

Buducnost Podgorica - Boulogne-Levallois

Lietkabelis Panavezys - AS Monaco

Nanterre 92 - Gran Canaria

8e journée (18 novembre) :

JL Bourg - Venise

Boulogne-Levallois - Ratiopharm Ulm

Anvers - AS Monaco

Trento - Nanterre 92

9e journée (9 décembre) :

UNICS Kazan - JL Bourg

Maccabi Rishon LeZion - Boulogne-Levallois

Monaco - Virtus Bologne

Nanterre 92 - Promitheas Patras

10e journée (16 décembre) :

JL Bourg - Partizan Belgrade

Boulogne-Levallois - Brescia

Lokomotiv Kuban - AS Monaco

Bursaspor - Nanterre 92

